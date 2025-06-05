سعر EIGENCODE (CODE)
سعر EIGENCODE (CODE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 335.15K. يتم تحديث سعر CODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EIGENCODE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر EIGENCODE خلال اليوم هو +5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر EIGENCODE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EIGENCODE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EIGENCODE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EIGENCODE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.84%
|30 يوم
|$ 0
|+324.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EIGENCODE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.00%
+5.84%
+3.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve.
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