توكنوميكس EIGENCODE (CODE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EIGENCODE (CODE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EIGENCODE (CODE) We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve. الموقع الرسمي: https://www.eigencode.dev/ الوثيقة البيضاء: https://www.eigencode.dev/docs/white-paper اشتر CODE الآن!

توكنوميكس EIGENCODE (CODE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EIGENCODE (CODE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 160.60K $ 160.60K $ 160.60K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 160.60K $ 160.60K $ 160.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00111207 $ 0.00111207 $ 0.00111207 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000517 $ 0.0000517 $ 0.0000517 السعر الحالي: $ 0.00016134 $ 0.00016134 $ 0.00016134 معرفة المزيد عن سعر EIGENCODE (CODE)

توكنوميكس EIGENCODE (CODE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EIGENCODE (CODE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CODE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CODE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CODE، استكشف السعر المباشر لتوكن CODE!

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