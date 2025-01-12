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سعر Echain Network (ECT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.94K . يتم تحديث سعر ECT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Echain Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 234.16 - تغيير سعر Echain Network خلال اليوم هو -0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 72.59M

أداء سعر Echain Network (ECT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Echain Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Echain Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Echain Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Echain Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.39% 30 يوم $ 0 -25.01% 60 يوم $ 0 +29.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Echain Network (ECT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Echain Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01810989$ 0.01810989 $ 0.01810989 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.39% تغير السعر (7 أيام) -7.88%

معلومات سوق Echain Network (ECT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: