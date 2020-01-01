توكنوميكس Echain Network (ECT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Echain Network (ECT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Echain Network (ECT) Lightning-fast, scalable and DeFi-oriented layer 1 network focused on energy efficiency and interoperability. الموقع الرسمي: https://www.echain.network/ اشتر ECT الآن!

توكنوميكس Echain Network (ECT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Echain Network (ECT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.60K $ 23.60K $ 23.60K إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 149.96M $ 149.96M $ 149.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 47.22K $ 47.22K $ 47.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01810989 $ 0.01810989 $ 0.01810989 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001574 $ 0.0001574 $ 0.0001574 معرفة المزيد عن سعر Echain Network (ECT)

توكنوميكس Echain Network (ECT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Echain Network (ECT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ECT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ECT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ECT، استكشف السعر المباشر لتوكن ECT!

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