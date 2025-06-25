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سعر Dyordotcom (DYOR) المباشر لليوم هو USD 0.00187726 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 823.39K . يتم تحديث سعر DYOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dyordotcom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dyordotcom خلال اليوم هو +9.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 438.61M

أداء سعر Dyordotcom (DYOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dyordotcom مقابل USD هو $ +0.00017016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dyordotcom مقابل USD هو $ -0.0005803018 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dyordotcom مقابل USD هو $ -0.0006186636 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dyordotcom مقابل USD هو $ -0.0017905369254282337 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017016 +9.97% 30 يوم $ -0.0005803018 -30.91% 60 يوم $ -0.0006186636 -32.95% 90 يوم $ -0.0017905369254282337 -48.81%

تحليل سعر Dyordotcom (DYOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dyordotcom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00169993$ 0.00169993 $ 0.00169993 24 ساعة مرتفع $ 0.00187847$ 0.00187847 $ 0.00187847 عالية طوال الوقت $ 0.02001748$ 0.02001748 $ 0.02001748 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) +9.97% تغير السعر (7 أيام) -5.49%

معلومات سوق Dyordotcom (DYOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: