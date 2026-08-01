سعر Dulus AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Dulus AI (DULUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DULUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DULUS.

يحتل Dulus AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 61,810، مع عرض متداول قدره 993.38M DULUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DULUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DULUS بمقدار +1.17% خلال الساعة الماضية و+0.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dulus AI (DULUS)

القيمة السوقية $ 61.81K$ 61.81K $ 61.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.81K$ 61.81K $ 61.81K إمداد دورة التداول 993.38M 993.38M 993.38M إجمالي العرض 993,377,463.22707 993,377,463.22707 993,377,463.22707

القيمة السوقية الحالية لـ Dulus AI هي $ 61.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DULUS يبلغ 993.38M، مع إجمالي عرض 993377463.22707. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.81K.