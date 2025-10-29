معلومات سعر DuelNow (DNOW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00132663 24 ساعة مرتفع $ 0.00151749 عالية طوال الوقت $ 0.04443182 أدنى سعر $ 0.00036537 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -7.84% تغير السعر (7 أيام) -1.59%

سعر DuelNow (DNOW) في الوقت الحقيقي هو $0.00137178. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DNOW بين أدنى سعر $ 0.00132663 وأعلى سعر $ 0.00151749، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDNOW على الإطلاق هو $ 0.04443182، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00036537.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DNOW +0.55% على مدار الساعة الماضية، -7.84% على مدار 24 ساعة، و -1.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DuelNow (DNOW)

القيمة السوقية $ 126.15K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.37M إمداد دورة التداول 91.80M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DuelNow هي $ 126.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DNOW يبلغ 91.80M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.37M.