استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع DuelNow نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.001344 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد DuelNow نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.001411 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DNOW هو $ 0.001482 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DNOW هو $ 0.001556 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DNOW في عام 2029 هو $ 0.001633 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DNOW في عام 2030 هو $ 0.001715 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DuelNow نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.002794.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر DuelNow نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.004552.