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سعر Draggy CTO (DRAGGY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97M . يتم تحديث سعر DRAGGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Draggy CTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.45K - تغيير سعر Draggy CTO خلال اليوم هو +4.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T

أداء سعر Draggy CTO (DRAGGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.92% 30 يوم $ 0 -12.83% 60 يوم $ 0 -59.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Draggy CTO (DRAGGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Draggy CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) +4.92% تغير السعر (7 أيام) -43.11%

معلومات سوق Draggy CTO (DRAGGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: