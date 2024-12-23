سعر Draggy CTO (DRAGGY)
سعر Draggy CTO (DRAGGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97M. يتم تحديث سعر DRAGGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Draggy CTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.45K
- تغيير سعر Draggy CTO خلال اليوم هو +4.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Draggy CTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.92%
|30 يوم
|$ 0
|-12.83%
|60 يوم
|$ 0
|-59.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Draggy CTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.77%
+4.92%
-43.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book. Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands. Join us and become a part of our enchanting community!
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