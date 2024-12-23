سعر Dor (DOR)
سعر Dor (DOR) المباشر لليوم هو USD 0.0099661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M. يتم تحديث سعر DOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18M
- تغيير سعر Dor خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 186.20M
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خلال اليوم، كان سعر Dor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dor مقابل USD هو $ +0.0009915731 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dor مقابل USD هو $ +0.0123933725 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dor مقابل USD هو $ +0.005673962738077049 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.0009915731
|+9.95%
|60 يوم
|$ +0.0123933725
|+124.36%
|90 يوم
|$ +0.005673962738077049
|+132.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+0.06%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.
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