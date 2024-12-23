احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DOR.

سعر Dor (DOR) المباشر لليوم هو USD 0.0099661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M . يتم تحديث سعر DOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18M - تغيير سعر Dor خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 186.20M

أداء سعر Dor (DOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dor مقابل USD هو $ +0.0009915731 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dor مقابل USD هو $ +0.0123933725 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dor مقابل USD هو $ +0.005673962738077049 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.06% 30 يوم $ +0.0009915731 +9.95% 60 يوم $ +0.0123933725 +124.36% 90 يوم $ +0.005673962738077049 +132.19%

تحليل سعر Dor (DOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00990302$ 0.00990302 $ 0.00990302 24 ساعة مرتفع $ 0.01000205$ 0.01000205 $ 0.01000205 عالية طوال الوقت $ 0.386986$ 0.386986 $ 0.386986 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Dor (DOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: