توكنوميكس Dor (DOR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dor (DOR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dor (DOR) The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. الموقع الرسمي: https://constellationnetwork.io/dtm/ الوثيقة البيضاء: https://docs.getdor.com/metagraph/ اشتر DOR الآن!

توكنوميكس Dor (DOR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dor (DOR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M إجمالي العرض: $ 424.10M $ 424.10M $ 424.10M العرض المتداول: $ 279.51M $ 279.51M $ 279.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.386986 $ 0.386986 $ 0.386986 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00319155 $ 0.00319155 $ 0.00319155 السعر الحالي: $ 0.00685506 $ 0.00685506 $ 0.00685506 معرفة المزيد عن سعر Dor (DOR)

توكنوميكس Dor (DOR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dor (DOR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOR، استكشف السعر المباشر لتوكن DOR!

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