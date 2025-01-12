سعر Diskneeplus (DISKNEE)
سعر Diskneeplus (DISKNEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.23K. يتم تحديث سعر DISKNEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diskneeplus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.88
- تغيير سعر Diskneeplus خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.86M
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خلال اليوم، كان سعر Diskneeplus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diskneeplus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diskneeplus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diskneeplus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-50.05%
|60 يوم
|$ 0
|-28.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diskneeplus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-16.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a meme community that is creating a "streaming" platform for ourselves and other projects to share their unique content through drawing/animations/media so that their community, as well as ours, can come together to enjoy. We have plans for further utility in the future.
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