سعر DaTa eXchange DTX (DTX)
سعر DaTa eXchange DTX (DTX) المباشر لليوم هو USD 0.00389077. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 874.63K. يتم تحديث سعر DTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DaTa eXchange DTX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.79K
- تغيير سعر DaTa eXchange DTX خلال اليوم هو +0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 225.00M
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خلال اليوم، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ -0.0015275688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ +0.0062000956 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.98%
|30 يوم
|$ -0.0015275688
|-39.26%
|60 يوم
|$ +0.0062000956
|+159.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DaTa eXchange DTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
+0.98%
-12.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.
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