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سعر DaTa eXchange DTX (DTX) المباشر لليوم هو USD 0.00389077 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 874.63K . يتم تحديث سعر DTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DaTa eXchange DTX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.79K - تغيير سعر DaTa eXchange DTX خلال اليوم هو +0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 225.00M

أداء سعر DaTa eXchange DTX (DTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ -0.0015275688 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ +0.0062000956 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DaTa eXchange DTX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.98% 30 يوم $ -0.0015275688 -39.26% 60 يوم $ +0.0062000956 +159.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DaTa eXchange DTX (DTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DaTa eXchange DTX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00309857$ 0.00309857 $ 0.00309857 24 ساعة مرتفع $ 0.00463764$ 0.00463764 $ 0.00463764 عالية طوال الوقت $ 0.191462$ 0.191462 $ 0.191462 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) +0.98% تغير السعر (7 أيام) -12.60%

معلومات سوق DaTa eXchange DTX (DTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: