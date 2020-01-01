توكنوميكس DaTa eXchange DTX (DTX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DaTa eXchange DTX (DTX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DaTa eXchange DTX (DTX) As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. الموقع الرسمي: https://databrokerdao.com اشتر DTX الآن!

توكنوميكس DaTa eXchange DTX (DTX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DaTa eXchange DTX (DTX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 102.59K $ 102.59K $ 102.59K إجمالي العرض: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M العرض المتداول: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 102.59K $ 102.59K $ 102.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 السعر الحالي: $ 0.00045595 $ 0.00045595 $ 0.00045595 معرفة المزيد عن سعر DaTa eXchange DTX (DTX)

توكنوميكس DaTa eXchange DTX (DTX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DaTa eXchange DTX (DTX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DTX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DTX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DTX، استكشف السعر المباشر لتوكن DTX!

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