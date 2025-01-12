سعر Dat Boi (WADDUP)
سعر Dat Boi (WADDUP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WADDUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dat Boi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.11
- تغيير سعر Dat Boi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dat Boi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dat Boi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dat Boi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dat Boi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.72%
|60 يوم
|$ 0
|-47.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dat Boi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-16.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dat Boi is an Internet meme originating from the clip art website Animation Factory.
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