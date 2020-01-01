توكنوميكس Dat Boi (DATBOI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dat Boi (DATBOI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dat Boi (DATBOI) Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. الموقع الرسمي: https://herecomedatboi.net/ اشتر DATBOI الآن!

توكنوميكس Dat Boi (DATBOI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dat Boi (DATBOI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.56K $ 17.56K $ 17.56K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.56K $ 17.56K $ 17.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00006946 $ 0.00006946 $ 0.00006946 السعر الحالي: $ 0.00017561 $ 0.00017561 $ 0.00017561 معرفة المزيد عن سعر Dat Boi (DATBOI)

توكنوميكس Dat Boi (DATBOI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dat Boi (DATBOI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DATBOI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DATBOI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DATBOI، استكشف السعر المباشر لتوكن DATBOI!

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