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سعر DAM IT ($DAMMIT) المباشر لليوم هو USD 0.00017495 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.86K . يتم تحديث سعر $DAMMIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DAM IT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DAM IT خلال اليوم هو +19.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.51M

أداء سعر DAM IT ($DAMMIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DAM IT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DAM IT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DAM IT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DAM IT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DAM IT ($DAMMIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DAM IT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00014619$ 0.00014619 $ 0.00014619 24 ساعة مرتفع $ 0.0001755$ 0.0001755 $ 0.0001755 عالية طوال الوقت $ 0.00027026$ 0.00027026 $ 0.00027026 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) +19.37% تغير السعر (7 أيام) -26.34%

معلومات سوق DAM IT ($DAMMIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: