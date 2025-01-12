سعر CRINGE (CRINGE)
سعر CRINGE (CRINGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.59K. يتم تحديث سعر CRINGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CRINGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.92
- تغيير سعر CRINGE خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.40M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CRINGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CRINGE.
خلال اليوم، كان سعر CRINGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CRINGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CRINGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CRINGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ 0
|-35.01%
|60 يوم
|$ 0
|-55.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CRINGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.29%
-10.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CRINGE إلى AUD
A$--
|1 CRINGE إلى GBP
￡--
|1 CRINGE إلى EUR
€--
|1 CRINGE إلى USD
$--
|1 CRINGE إلى MYR
RM--
|1 CRINGE إلى TRY
₺--
|1 CRINGE إلى JPY
¥--
|1 CRINGE إلى RUB
₽--
|1 CRINGE إلى INR
₹--
|1 CRINGE إلى IDR
Rp--
|1 CRINGE إلى PHP
₱--
|1 CRINGE إلى EGP
￡E.--
|1 CRINGE إلى BRL
R$--
|1 CRINGE إلى CAD
C$--
|1 CRINGE إلى BDT
৳--
|1 CRINGE إلى NGN
₦--
|1 CRINGE إلى UAH
₴--
|1 CRINGE إلى VES
Bs--
|1 CRINGE إلى PKR
Rs--
|1 CRINGE إلى KZT
₸--
|1 CRINGE إلى THB
฿--
|1 CRINGE إلى TWD
NT$--
|1 CRINGE إلى CHF
Fr--
|1 CRINGE إلى HKD
HK$--
|1 CRINGE إلى MAD
.د.م--