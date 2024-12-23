سعر Concentrator (CTR)
سعر Concentrator (CTR) المباشر لليوم هو USD 0.441224. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 476.54K. يتم تحديث سعر CTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Concentrator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.22
- تغيير سعر Concentrator خلال اليوم هو -3.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08M
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خلال اليوم، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ -0.0160595742820906 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ +0.0193610414 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ +0.1704300060 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0160595742820906
|-3.51%
|30 يوم
|$ +0.0193610414
|+4.39%
|60 يوم
|$ +0.1704300060
|+38.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Concentrator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
-3.51%
-29.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.
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A$0.70154616
|1 CTR إلى GBP
￡0.34856696
|1 CTR إلى EUR
€0.4191628
|1 CTR إلى USD
$0.441224
|1 CTR إلى MYR
RM1.985508
|1 CTR إلى TRY
₺15.52226032
|1 CTR إلى JPY
¥69.04714376
|1 CTR إلى RUB
₽45.30046808
|1 CTR إلى INR
₹37.47756656
|1 CTR إلى IDR
Rp7,116.51513272
|1 CTR إلى PHP
₱25.96162016
|1 CTR إلى EGP
￡E.22.44506488
|1 CTR إلى BRL
R$2.68264192
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C$0.63095032
|1 CTR إلى BDT
৳52.51006824
|1 CTR إلى NGN
₦683.00592752
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₴18.42992648
|1 CTR إلى VES
Bs22.502424
|1 CTR إلى PKR
Rs122.32052952
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₸230.76456424
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฿15.08544856
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NT$14.39713912
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Fr0.39268936
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