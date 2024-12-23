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سعر Concentrator (CTR) المباشر لليوم هو USD 0.441224 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 476.54K . يتم تحديث سعر CTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Concentrator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.22 - تغيير سعر Concentrator خلال اليوم هو -3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.08M

أداء سعر Concentrator (CTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ -0.0160595742820906 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ +0.0193610414 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ +0.1704300060 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Concentrator مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0160595742820906 -3.51% 30 يوم $ +0.0193610414 +4.39% 60 يوم $ +0.1704300060 +38.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Concentrator (CTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Concentrator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.436331$ 0.436331 $ 0.436331 24 ساعة مرتفع $ 0.463038$ 0.463038 $ 0.463038 عالية طوال الوقت $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 تغير السعر (1 ساعة) +1.08% تغير السعر (1يوم) -3.51% تغير السعر (7 أيام) -29.23%

معلومات سوق Concentrator (CTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: