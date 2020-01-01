توكنوميكس Concentrator (CTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Concentrator (CTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Concentrator (CTR) CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. الموقع الرسمي: https://concentrator.aladdin.club/ اشتر CTR الآن!

توكنوميكس Concentrator (CTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Concentrator (CTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 456.42K $ 456.42K $ 456.42K إجمالي العرض: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M العرض المتداول: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 السعر الحالي: $ 0.414448 $ 0.414448 $ 0.414448 معرفة المزيد عن سعر Concentrator (CTR)

توكنوميكس Concentrator (CTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Concentrator (CTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTR، استكشف السعر المباشر لتوكن CTR!

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