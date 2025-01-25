احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DCN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DCN.

سعر Compute Network (DCN) المباشر لليوم هو USD 0.0019427 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DCN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Compute Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 437.86 - تغيير سعر Compute Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Compute Network (DCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Compute Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Compute Network مقابل USD هو $ +0.0000898236 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Compute Network مقابل USD هو $ -0.0000623122 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Compute Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000898236 +4.62% 60 يوم $ -0.0000623122 -3.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Compute Network (DCN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Compute Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.070013$ 0.070013 $ 0.070013 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Compute Network (DCN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: