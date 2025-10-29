معلومات سعر CLU (CLU) في (USD)

24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -5.26% تغير السعر (7 أيام) -6.09%

سعر CLU (CLU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLU -0.27% على مدار الساعة الماضية، -5.26% على مدار 24 ساعة، و -6.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CLU (CLU)

القيمة السوقية $ 59.87K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.87K إمداد دورة التداول 991.18M إجمالي العرض 991,178,886.0244287

القيمة السوقية الحالية لـ CLU هي $ 59.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLU يبلغ 991.18M، مع إجمالي عرض 991178886.0244287. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.87K.