سعر Cindicator (CND)
سعر Cindicator (CND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 845.76K. يتم تحديث سعر CND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cindicator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 689.32
- تغيير سعر Cindicator خلال اليوم هو -2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.93B
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خلال اليوم، كان سعر Cindicator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cindicator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cindicator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cindicator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.14%
|30 يوم
|$ 0
|+78.69%
|60 يوم
|$ 0
|+24.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cindicator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-2.14%
-21.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Founded in 2015, Cindicator builds analytical and trading products for stocks and crypto based on ‘Hybrid Intelligence’, which combines data from thousands of users and AI. Resulting indicators are available on Bloomberg terminals and in strategies by Stoic, an automated trading app that outperformed BTC and crypto benchmarks and is connected to accounts with nearly a hundred million dollar worth of crypto.
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