سعر Chronoeffector (CHRONOEFFE)
سعر Chronoeffector (CHRONOEFFE) المباشر لليوم هو USD 0.00227975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.28M. يتم تحديث سعر CHRONOEFFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chronoeffector الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.63K
- تغيير سعر Chronoeffector خلال اليوم هو +19.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ +0.00036911 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00036911
|+19.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chronoeffector: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+19.32%
+13.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.
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