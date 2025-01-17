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سعر Chronoeffector (CHRONOEFFE) المباشر لليوم هو USD 0.00227975 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.28M . يتم تحديث سعر CHRONOEFFE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chronoeffector الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.63K - تغيير سعر Chronoeffector خلال اليوم هو +19.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Chronoeffector (CHRONOEFFE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ +0.00036911 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chronoeffector مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00036911 +19.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chronoeffector (CHRONOEFFE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chronoeffector: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00191064$ 0.00191064 $ 0.00191064 24 ساعة مرتفع $ 0.00248631$ 0.00248631 $ 0.00248631 عالية طوال الوقت $ 0.00349309$ 0.00349309 $ 0.00349309 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +19.32% تغير السعر (7 أيام) +13.80%

معلومات سوق Chronoeffector (CHRONOEFFE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: