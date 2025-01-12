سعر cheepepe (CHEEPEPE)
سعر cheepepe (CHEEPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHEEPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cheepepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 226.54
- تغيير سعر cheepepe خلال اليوم هو -2.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cheepepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cheepepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cheepepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cheepepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.59%
|30 يوم
|$ 0
|-41.36%
|60 يوم
|$ 0
|-20.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cheepepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-2.59%
-34.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a meme coin on Solana. Having the gene of the legendary green frog ($PEPE), Cheepepe is a mashup of PEPE and a cheese-loving mouse. Cheepepe is here to make meme coins on Solana great again.
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