سعر Chappyz (CHAPZ)
سعر Chappyz (CHAPZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.66M. يتم تحديث سعر CHAPZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chappyz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.30K
- تغيير سعر Chappyz خلال اليوم هو -6.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.55B
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خلال اليوم، كان سعر Chappyz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chappyz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chappyz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chappyz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.42%
|30 يوم
|$ 0
|+33.54%
|60 يوم
|$ 0
|-3.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chappyz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-6.42%
-34.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chappyz is a socialfi platform and community marketplace that promotes and rewards genuine engagement through an AI powered Chat&Earn system.
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