سعر CeluvPlay اليوم

السعر المباشر لمشروع CeluvPlay (CELB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CELB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CELB.

يحتل CeluvPlay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,882.75، مع عرض متداول قدره 238.75M CELB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CELB بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02870663، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CELB بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CeluvPlay (CELB)

القيمة السوقية $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 248.85K$ 248.85K $ 248.85K إمداد دورة التداول 238.75M 238.75M 238.75M إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CeluvPlay هي $ 11.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CELB يبلغ 238.75M، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 248.85K.