معلومات سعر Broadcom xStock (AVGOX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 361.17 $ 361.17 $ 361.17 24 ساعة منخفض $ 375.84 $ 375.84 $ 375.84 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 361.17$ 361.17 $ 361.17 24 ساعة مرتفع $ 375.84$ 375.84 $ 375.84 عالية طوال الوقت $ 375.84$ 375.84 $ 375.84 أدنى سعر $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) +2.08% تغير السعر (7 أيام) +7.44% تغير السعر (7 أيام) +7.44%

سعر Broadcom xStock (AVGOX) في الوقت الحقيقي هو $371.23. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AVGOX بين أدنى سعر $ 361.17 وأعلى سعر $ 375.84، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAVGOX على الإطلاق هو $ 375.84، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 282.47.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AVGOX -0.55% على مدار الساعة الماضية، +2.08% على مدار 24 ساعة، و +7.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Broadcom xStock (AVGOX)

القيمة السوقية $ 890.96K$ 890.96K $ 890.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M إمداد دورة التداول 2.40K 2.40K 2.40K إجمالي العرض 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

القيمة السوقية الحالية لـ Broadcom xStock هي $ 890.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AVGOX يبلغ 2.40K، مع إجمالي عرض 23721.79129508. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.81M.