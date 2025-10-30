استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Broadcom xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 380.67 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Broadcom xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 399.7035 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AVGOX هو $ 419.6886 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AVGOX هو $ 440.6731 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AVGOX في عام 2029 هو $ 462.7067 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AVGOX في عام 2030 هو $ 485.8421 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Broadcom xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 791.3855.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Broadcom xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,289.0837.