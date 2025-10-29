سعر BRO on BASE المباشر اليوم هو 0.00001712 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BRO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BRO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BRO on BASE المباشر اليوم هو 0.00001712 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BRO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BRO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار BRO on BASE

سعر BRO on BASE (BRO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BRO إلى USD:

--
----
-13.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BRO on BASE (BRO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:09:38 (UTC+8)

معلومات سعر BRO on BASE (BRO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000171
$ 0.0000171$ 0.0000171
24 ساعة منخفض
$ 0.00001994
$ 0.00001994$ 0.00001994
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000171
$ 0.0000171$ 0.0000171

$ 0.00001994
$ 0.00001994$ 0.00001994

$ 0.00086283
$ 0.00086283$ 0.00086283

$ 0.0000171
$ 0.0000171$ 0.0000171

+0.02%

-12.89%

-12.95%

-12.95%

سعر BRO on BASE (BRO) في الوقت الحقيقي هو $0.00001712. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRO بين أدنى سعر $ 0.0000171 وأعلى سعر $ 0.00001994، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRO على الإطلاق هو $ 0.00086283، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000171.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRO +0.02% على مدار الساعة الماضية، -12.89% على مدار 24 ساعة، و -12.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BRO on BASE (BRO)

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

--
----

$ 16.85K
$ 16.85K$ 16.85K

900.07M
900.07M 900.07M

984,032,153.0
984,032,153.0 984,032,153.0

القيمة السوقية الحالية لـ BRO on BASE هي $ 15.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRO يبلغ 900.07M، مع إجمالي عرض 984032153.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.85K.

سجل سعر BRO on BASE (BRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRO on BASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRO on BASE مقابل USD هو $ -0.0000075700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRO on BASE مقابل USD هو $ -0.0000031120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRO on BASE مقابل USD هو $ -0.0005539084243614424 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-12.89%
30 يوم$ -0.0000075700-44.21%
60 يوم$ -0.0000031120-18.17%
90 يوم$ -0.0005539084243614424-97.00%

ما هو BRO on BASE ( BRO )

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BRO on BASE (BRO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر BRO on BASE (USD)

كم ستكون قيمة BRO on BASE (BRO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BRO on BASE (BRO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BRO on BASE.

تحقق الآن من توقعات سعر BRO on BASE!

عملة BRO إلى العملات المحلية

توكنوميكس BRO on BASE (BRO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BRO on BASE (BRO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BRO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BRO on BASE (BRO)

كم يساوي BRO on BASE (BRO) اليوم؟
سعر BRO المباشر في USD هو USD 0.00001712، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BRO إلى USD الحالي؟
سعر BRO إلى USD الحالي هو $ 0.00001712. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BRO on BASE ؟
القيمة السوقية لعملة BRO هي $ 15.41K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BRO؟
العرض المتداول لتوكن BRO هو 900.07M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BRO؟
حقق BRO سعرًا قياسيًا قدره 0.00086283 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BRO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0000171 BRO.
ما هو حجم تداول BRO؟
حجم تداول BRO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BRO هذا العام؟
قد يرتفع BRO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BRO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:09:38 (UTC+8)

تحديثات BRO on BASE (BRO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

