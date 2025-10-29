معلومات سعر BRO on BASE (BRO) في (USD)

سعر BRO on BASE (BRO) في الوقت الحقيقي هو $0.00001712. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRO بين أدنى سعر $ 0.0000171 وأعلى سعر $ 0.00001994، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRO على الإطلاق هو $ 0.00086283، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000171.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRO +0.02% على مدار الساعة الماضية، -12.89% على مدار 24 ساعة، و -12.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BRO on BASE (BRO)

القيمة السوقية الحالية لـ BRO on BASE هي $ 15.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRO يبلغ 900.07M، مع إجمالي عرض 984032153.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.85K.