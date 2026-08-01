سعر Brainblast اليوم

السعر المباشر لمشروع Brainblast (BRAIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRAIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRAIN.

يحتل Brainblast حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,519، مع عرض متداول قدره 978.67M BRAIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRAIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00141081، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRAIN بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+127.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Brainblast (BRAIN)

القيمة السوقية $ 36.52K$ 36.52K $ 36.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.52K$ 36.52K $ 36.52K إمداد دورة التداول 978.67M 978.67M 978.67M إجمالي العرض 978,669,253.215586 978,669,253.215586 978,669,253.215586

القيمة السوقية الحالية لـ Brainblast هي $ 36.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRAIN يبلغ 978.67M، مع إجمالي عرض 978669253.215586. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.52K.