سعر BORIS (BORIS)
سعر BORIS (BORIS) المباشر لليوم هو USD 0.00000736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BORIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BORIS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 228.29
- تغيير سعر BORIS خلال اليوم هو -9.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BORIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BORIS مقابل USD هو $ -0.0000014016 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BORIS مقابل USD هو $ -0.0000046701 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BORIS مقابل USD هو $ -0.000004632798514264025 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.78%
|30 يوم
|$ -0.0000014016
|-19.04%
|60 يوم
|$ -0.0000046701
|-63.45%
|90 يوم
|$ -0.000004632798514264025
|-38.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BORIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-9.78%
-14.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Boris is a degen bear with russian soul, he's asking only for your support and some love. Spread the Boris name - spread the love.
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