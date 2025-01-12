سعر Blepe (BLEPE)
سعر Blepe (BLEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.83K. يتم تحديث سعر BLEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 345.23
- تغيير سعر Blepe خلال اليوم هو +2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Blepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.72%
|30 يوم
|$ 0
|-40.70%
|60 يوم
|$ 0
|-33.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
+2.72%
-11.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In Boy’s Club - BLEPE the fashionable dancer, Andy the wise guy, Landwolf the party animal, and BLEPE the chill frog live the ultimate reality of pranks, fart jokes and acid trips.
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