سعر BIRDSPING (PING)
سعر BIRDSPING (PING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر PING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIRDSPING الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.17K
- تغيير سعر BIRDSPING خلال اليوم هو -5.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر BIRDSPING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIRDSPING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIRDSPING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIRDSPING مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.79%
|30 يوم
|$ 0
|-39.94%
|60 يوم
|$ 0
|-65.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIRDSPING: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-5.79%
-29.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BirdsPing is a Klaytn-based meme token that satirizes issues happening in the current era and phenomena in the community. In the Mint Club, use Klaytn Coin as the base asset for the bonding curve pool to create a Birdsping token. The issued birdsping token is guaranteed by klaytn coin, the underlying asset of the bonding curve pool, and the birdsping token will be burn upon withdrawal of the underlying asset.
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