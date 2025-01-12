سعر Billi (BILLI)
سعر Billi (BILLI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.63K. يتم تحديث سعر BILLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Billi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.48
- تغيير سعر Billi خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Billi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Billi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Billi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Billi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-34.85%
|60 يوم
|$ 0
|-28.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Billi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
+0.22%
-13.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Billi was once a legendary hobo who roamed the streets with a heart of gold—sharing his wisdom and spreading kindness. But he knew that one day, he would change not only his fate but also the fate of those around him. With a spark of genius, he came up with an idea: why not create a billion $BILLIs and turn his fellow hobos into billionaires? With Billi, literally anybody can be a $BILLI'onaire.
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