سعر BeramoniumCoin (BERAMO)
سعر BeramoniumCoin (BERAMO) المباشر لليوم هو USD 0.00287717. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 774.67K. يتم تحديث سعر BERAMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BeramoniumCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.02K
- تغيير سعر BeramoniumCoin خلال اليوم هو -11.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 268.94M
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خلال اليوم، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ -0.000386713689402924 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000386713689402924
|-11.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BeramoniumCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-11.84%
-38.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.
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