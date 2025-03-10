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سعر BeramoniumCoin (BERAMO) المباشر لليوم هو USD 0.00287717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 774.67K . يتم تحديث سعر BERAMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BeramoniumCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.02K - تغيير سعر BeramoniumCoin خلال اليوم هو -11.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 268.94M

أداء سعر BeramoniumCoin (BERAMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ -0.000386713689402924 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BeramoniumCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000386713689402924 -11.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BeramoniumCoin (BERAMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BeramoniumCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00277838$ 0.00277838 $ 0.00277838 24 ساعة مرتفع $ 0.00327936$ 0.00327936 $ 0.00327936 عالية طوال الوقت $ 0.00635425$ 0.00635425 $ 0.00635425 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -11.84% تغير السعر (7 أيام) -38.99%

معلومات سوق BeramoniumCoin (BERAMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: