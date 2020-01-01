توكنوميكس BeramoniumCoin (BERAMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BeramoniumCoin (BERAMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BeramoniumCoin (BERAMO) Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. الموقع الرسمي: https://beramonium.io/ الوثيقة البيضاء: https://beramonium.io/tokenomics اشتر BERAMO الآن!

توكنوميكس BeramoniumCoin (BERAMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BeramoniumCoin (BERAMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 93.12K $ 93.12K $ 93.12K إجمالي العرض: $ 966.31M $ 966.31M $ 966.31M العرض المتداول: $ 421.65M $ 421.65M $ 421.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 213.41K $ 213.41K $ 213.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00635425 $ 0.00635425 $ 0.00635425 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00022074 $ 0.00022074 $ 0.00022074 معرفة المزيد عن سعر BeramoniumCoin (BERAMO)

توكنوميكس BeramoniumCoin (BERAMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BeramoniumCoin (BERAMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BERAMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BERAMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BERAMO، استكشف السعر المباشر لتوكن BERAMO!

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