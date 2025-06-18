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سعر BelievePad (BPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00003575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.71K . يتم تحديث سعر BPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BelievePad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BelievePad خلال اليوم هو -13.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.46M

أداء سعر BelievePad (BPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BelievePad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BelievePad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BelievePad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BelievePad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BelievePad (BPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BelievePad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003545$ 0.00003545 $ 0.00003545 24 ساعة مرتفع $ 0.00004205$ 0.00004205 $ 0.00004205 عالية طوال الوقت $ 0.00026471$ 0.00026471 $ 0.00026471 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -13.87% تغير السعر (7 أيام) -43.06%

معلومات سوق BelievePad (BPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: