سعر Bee (BEE)
سعر Bee (BEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.63K. يتم تحديث سعر BEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.14
- تغيير سعر Bee خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BEE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BEE.
خلال اليوم، كان سعر Bee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.60%
|30 يوم
|$ 0
|-41.03%
|60 يوم
|$ 0
|-69.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
+0.60%
-17.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BEE for the people. The sweetest token on Solana. Our community is bond together with honey. Grab some honey, invite your friends, and enjoy a great time! The story We fell in love with the project, the animal meta is strong right now, and we believe we can make this a very successful CTO. The project continues to thrive today by curating world renowned artists and cultivating rising stars on the platform every week. Disclaimer: This is a CTO project and is a memetoken. We are not responsible for financial losses. Memetokens can go up as well as fall to 0. DYOR.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BEE إلى AUD
A$--
|1 BEE إلى GBP
￡--
|1 BEE إلى EUR
€--
|1 BEE إلى USD
$--
|1 BEE إلى MYR
RM--
|1 BEE إلى TRY
₺--
|1 BEE إلى JPY
¥--
|1 BEE إلى RUB
₽--
|1 BEE إلى INR
₹--
|1 BEE إلى IDR
Rp--
|1 BEE إلى PHP
₱--
|1 BEE إلى EGP
￡E.--
|1 BEE إلى BRL
R$--
|1 BEE إلى CAD
C$--
|1 BEE إلى BDT
৳--
|1 BEE إلى NGN
₦--
|1 BEE إلى UAH
₴--
|1 BEE إلى VES
Bs--
|1 BEE إلى PKR
Rs--
|1 BEE إلى KZT
₸--
|1 BEE إلى THB
฿--
|1 BEE إلى TWD
NT$--
|1 BEE إلى CHF
Fr--
|1 BEE إلى HKD
HK$--
|1 BEE إلى MAD
.د.م--