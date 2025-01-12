سعر Avaxtars (AVXT)
سعر Avaxtars (AVXT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.90K. يتم تحديث سعر AVXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Avaxtars الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.19
- تغيير سعر Avaxtars خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 386.62M
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خلال اليوم، كان سعر Avaxtars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Avaxtars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Avaxtars مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Avaxtars مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.36%
|30 يوم
|$ 0
|+78.97%
|60 يوم
|$ 0
|+9.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Avaxtars: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.36%
-13.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs.
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