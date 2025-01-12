سعر Audit (AUDIT)
سعر Audit (AUDIT) المباشر لليوم هو USD 0.059617. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.92M. يتم تحديث سعر AUDIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Audit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 639.22
- تغيير سعر Audit خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Audit مقابل USD هو $ +0.00017923 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Audit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Audit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Audit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017923
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Audit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
+0.30%
-9.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.
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