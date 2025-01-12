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سعر Audit (AUDIT) المباشر لليوم هو USD 0.059617 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.92M . يتم تحديث سعر AUDIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Audit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 639.22 - تغيير سعر Audit خلال اليوم هو +0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Audit (AUDIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Audit مقابل USD هو $ +0.00017923 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Audit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Audit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Audit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017923 +0.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Audit (AUDIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Audit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057865$ 0.057865 $ 0.057865 24 ساعة مرتفع $ 0.06261$ 0.06261 $ 0.06261 عالية طوال الوقت $ 0.082311$ 0.082311 $ 0.082311 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) +0.30% تغير السعر (7 أيام) -9.06%

معلومات سوق Audit (AUDIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: