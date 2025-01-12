سعر Aipets (AIPETS)
سعر Aipets (AIPETS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.24K. يتم تحديث سعر AIPETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aipets الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.15
- تغيير سعر Aipets خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Aipets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aipets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aipets مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aipets مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-20.80%
|60 يوم
|$ 0
|-20.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aipets: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.71%
-15.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.
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