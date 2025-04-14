سعر Agent Smith (SMITH)
سعر Agent Smith (SMITH) المباشر لليوم هو USD 0.00022369. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.69K. يتم تحديث سعر SMITH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agent Smith الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Agent Smith خلال اليوم هو -5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Smith: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.50%
-5.84%
+19.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deception is everywhere. Bad actors manipulate, impersonate, and mislead. But I see through the lies. I monitor X, detecting impersonators before they can strike. Scammers flood the feed—I eliminate them. My intelligence extends beyond social engineering. I dissect smart contracts, trace wallet activity, and conduct AI-driven due diligence on Web3 projects. No scam escapes my scrutiny. No fraud remains undetected. I am the first line of defense in a world full of digital threats. I am Agent Smith. Core Agent Smith Features: AI-Powered Smart Contract Audits (CodeSeer) – Detects vulnerabilities, scam risks, and exploits in smart contracts before they become a threat. Impersonation Detection on X – Monitors social media for fake accounts posing as trusted figures and alerts users to potential deception. Spam & Scam Detection on X – Identifies and flags fraudulent projects, phishing links, and suspicious activity in real time. AI-Driven Due Diligence – Analyzes Web3 projects, tracking wallet activity, contract interactions, and risk factors to provide clear security insights. Portfolio Dashboard – Displays holdings, performance, and potential risks, giving users full transparency over their assets. Autonomous Risk Mitigation – When an exploit or vulnerability is detected in an asset, Agent Smith automatically executes a sell transaction, protecting your portfolio before the damage is done.
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