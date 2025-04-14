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سعر Agent Smith (SMITH) المباشر لليوم هو USD 0.00022369 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.69K . يتم تحديث سعر SMITH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Smith الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agent Smith خلال اليوم هو -5.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Agent Smith (SMITH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Smith مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Smith (SMITH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Smith: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00021408$ 0.00021408 $ 0.00021408 24 ساعة مرتفع $ 0.00024171$ 0.00024171 $ 0.00024171 عالية طوال الوقت $ 0.00037291$ 0.00037291 $ 0.00037291 تغير السعر (1 ساعة) +3.50% تغير السعر (1يوم) -5.84% تغير السعر (7 أيام) +19.10%

معلومات سوق Agent Smith (SMITH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: