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سعر Agent Rogue (ROGUE) المباشر لليوم هو USD 0.00125524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر ROGUE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent Rogue الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.50K - تغيير سعر Agent Rogue خلال اليوم هو +3.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Agent Rogue (ROGUE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent Rogue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent Rogue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent Rogue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent Rogue مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent Rogue (ROGUE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent Rogue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00104763$ 0.00104763 $ 0.00104763 24 ساعة مرتفع $ 0.00128605$ 0.00128605 $ 0.00128605 عالية طوال الوقت $ 0.0047412$ 0.0047412 $ 0.0047412 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) +3.75% تغير السعر (7 أيام) -18.62%

معلومات سوق Agent Rogue (ROGUE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: