توكنوميكس Agent Rogue (ROGUE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agent Rogue (ROGUE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agent Rogue (ROGUE) Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools. الموقع الرسمي: https://agentexperience.live/ اشتر ROGUE الآن!

توكنوميكس Agent Rogue (ROGUE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agent Rogue (ROGUE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 56.19K $ 56.19K $ 56.19K إجمالي العرض: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M العرض المتداول: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.19K $ 56.19K $ 56.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0047412 $ 0.0047412 $ 0.0047412 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Agent Rogue (ROGUE)

توكنوميكس Agent Rogue (ROGUE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agent Rogue (ROGUE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROGUE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROGUE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROGUE، استكشف السعر المباشر لتوكن ROGUE!

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