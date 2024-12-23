سعر ADA (ADASOL)
سعر ADA (ADASOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 880.61K. يتم تحديث سعر ADASOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ADA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.38K
- تغيير سعر ADA خلال اليوم هو -1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر ADA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ADA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ADA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ADA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.79%
|30 يوم
|$ 0
|-34.80%
|60 يوم
|$ 0
|-50.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ADA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-1.79%
-19.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ADAonSOL: Named after Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko’s dog Ada. Honorary Member Of The Solana Pack @aeyakovenko Doggo....Rip Ada 🐾
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