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سعر aBTC (ABTC) المباشر لليوم هو USD 93,355 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.42M . يتم تحديث سعر ABTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق aBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.31K - تغيير سعر aBTC خلال اليوم هو +2.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.17K

أداء سعر aBTC (ABTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر aBTC مقابل USD هو $ +1,890.43 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر aBTC مقابل USD هو $ -2,730.7364405000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر aBTC مقابل USD هو $ +37,221.2079655000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر aBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1,890.43 +2.07% 30 يوم $ -2,730.7364405000 -2.92% 60 يوم $ +37,221.2079655000 +39.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر aBTC (ABTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر aBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 90,468$ 90,468 $ 90,468 24 ساعة مرتفع $ 96,016$ 96,016 $ 96,016 عالية طوال الوقت $ 108,378$ 108,378 $ 108,378 تغير السعر (1 ساعة) +1.83% تغير السعر (1يوم) +2.07% تغير السعر (7 أيام) -9.46%

معلومات سوق aBTC (ABTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: