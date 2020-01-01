توكنوميكس aBTC (ABTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول aBTC (ABTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات aBTC (ABTC) Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend. الموقع الرسمي: https://www.echo-protocol.xyz اشتر ABTC الآن!

توكنوميكس aBTC (ABTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار aBTC (ABTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 284.36M $ 284.36M $ 284.36M إجمالي العرض: $ 2.46K $ 2.46K $ 2.46K العرض المتداول: $ 2.46K $ 2.46K $ 2.46K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 284.36M $ 284.36M $ 284.36M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 122,883 $ 122,883 $ 122,883 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 60,786 $ 60,786 $ 60,786 السعر الحالي: $ 115,538 $ 115,538 $ 115,538 معرفة المزيد عن سعر aBTC (ABTC)

توكنوميكس aBTC (ABTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس aBTC (ABTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ABTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ABTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ABTC، استكشف السعر المباشر لتوكن ABTC!

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