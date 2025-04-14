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سعر ABDS Token (ABDS) المباشر لليوم هو USD 0.00122192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.34K . يتم تحديث سعر ABDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ABDS Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ABDS Token خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.01M

أداء سعر ABDS Token (ABDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ -0.0011911029 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ -0.0012059547 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ -0.10048839422101813 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ -0.0011911029 -97.47% 60 يوم $ -0.0012059547 -98.69% 90 يوم $ -0.10048839422101813 -98.79%

تحليل سعر ABDS Token (ABDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ABDS Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121927$ 0.00121927 $ 0.00121927 24 ساعة مرتفع $ 0.00123016$ 0.00123016 $ 0.00123016 عالية طوال الوقت $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -44.16%

معلومات سوق ABDS Token (ABDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: