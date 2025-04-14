سعر ABDS Token (ABDS)
سعر ABDS Token (ABDS) المباشر لليوم هو USD 0.00122192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.34K. يتم تحديث سعر ABDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ABDS Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ABDS Token خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.01M
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خلال اليوم، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ -0.0011911029 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ -0.0012059547 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ABDS Token مقابل USD هو $ -0.10048839422101813 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0011911029
|-97.47%
|60 يوم
|$ -0.0012059547
|-98.69%
|90 يوم
|$ -0.10048839422101813
|-98.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ABDS Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.04%
-44.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.
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