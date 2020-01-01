توكنوميكس ABDS Token (ABDS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ABDS Token (ABDS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ABDS Token (ABDS) Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions. الموقع الرسمي: https://mx.abdsystems.com/es/abds-token/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/ABDSystems/ABDSystems/blob/ABDS-Token/ABDS%20Token%20White%20Paper%20-%20Aug%202024.pdf اشتر ABDS الآن!

توكنوميكس ABDS Token (ABDS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ABDS Token (ABDS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.31K $ 20.31K $ 20.31K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 14.82M $ 14.82M $ 14.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 137.07K $ 137.07K $ 137.07K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00137068 $ 0.00137068 $ 0.00137068 معرفة المزيد عن سعر ABDS Token (ABDS)

توكنوميكس ABDS Token (ABDS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ABDS Token (ABDS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ABDS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ABDS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ABDS، استكشف السعر المباشر لتوكن ABDS!

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